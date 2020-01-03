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Каргбо: В какой-то  момент мне позвонил Селюк и спросил - едешь в Динамо?

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий рассказал, как оказался в Динамо

Каргбо: В какой-то  момент мне позвонил Селюк и спросил - едешь в Динамо?
Новина українською

Форвард юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший, который в начале декабря подписал контракт с "Динамо", рассказал, как он очутился в киевском клубе.

– Твой агент Дмитрий Селюк… Достаточно известное имя, работает с Яя Туре. Расскажи об этом человеке, каким ты его знаешь?

– Селюк очень хороший, добрый человек и настоящий профессионал в своем деле. Он не работает со слабыми футболистами. Не каждый человек может похвастаться тем, что такой агент представляет его интересы.

— Именно он и привел тебя в "Динамо"?

— Дело было как… В какой-то момент он мне позвонил и спросил: "Едешь в Динамо?". Сначала я был шокирован. Спрашиваю – "Динамо Киев?". "Да, конечно же!" — ответил через секунду. Селюк сказал мне "Правильное решение, Каргбо!". Я был в шоке, попасть в "Динамо" Киев – это мечта для молодого футболиста. Я, действительно, очень рад, что нахожусь здесь.

— У тебя были другие предложения?

— Честно, я даже не знаю… Это хорошо известно моему агенту.

— Генеральный директор твоего предыдущего клуба сказал в СМИ, что ты сделал ошибку, перейдя в "Динамо". Мол, ты не сможешь здесь прогрессировать. Почему?

— Он такое сказал? Я даже не знал. Понятия не имею, почему он такое говорит… Они не рассчитывали на меня. Я регулярно играл, но они не видели во мне долгосрочной перспективы. Приходили новые футболисты из Бразилии, Африки – им было всё, а про старых игроков забывали.

— Тебе хочется что-то доказать им? Возможно, убедить в том, что они ошибались?

— Мне хочется стать регулярным футболистом "Динамо" Киев, это главная цель. И думать буду исключительно об этом.

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В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.01.2020 в 23:03
Вірно, треба робити акцент на гравців із підвищеним рівнем меланіну в шкірі(так толерантно?). Вони дешеві, більш виносливі і не дуже вибагливі.
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