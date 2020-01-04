Премьер-лига
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Киевское Динамо получило расписание на январь
"Бело-синих" ждут 4 контрольных матча и товарищеский турнир
Киевское "Динамо" получило свой график на январь нового года. В первом месяце 2020-го киевляне пройдут медосмотр, проведут несколько контрольных матчей и примут участие в товарищеском турнире Gloria Cup.
- 10 января - выход из отпуска
- 10-11 января - медобследование в клинике "Борис"
- 10-14 января - втягивающие тренировки на УТБ "Динамо"
- 15 января - отправляемся на сбор в Турцию
- 19 января - контрольный матч с "Легией" (Польша)
- 20 января - контрольный матч с "Нефтчи" (Азербайджан)
- 23-24 января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с "Вардаром" (Северная Македония) и "Хайдуком" (Хорватия)
- 27 января - контрольный матч с "Динамо" Брест (Беларусь)
- 28 января - контрольный матч с "Кайратом" (Казахстан) и возвращение в Киев
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lir1205 (Запорожье)
04.01.2020 в 21:30
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