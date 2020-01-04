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Киевское Динамо получило расписание на январь

Премьер-лига
(2 голосов)

"Бело-синих" ждут 4 контрольных матча и товарищеский турнир

Киевское Динамо получило расписание на январь
Новина українською

Киевское "Динамо" получило свой график на январь нового года. В первом месяце 2020-го киевляне пройдут медосмотр, проведут несколько контрольных матчей и примут участие в товарищеском турнире Gloria Cup.

  • 10 января - выход из отпуска
  • 10-11 января - медобследование в клинике "Борис"
  • 10-14 января - втягивающие тренировки на УТБ "Динамо"
  • 15 января - отправляемся на сбор в Турцию
  • 19 января - контрольный матч с "Легией" (Польша)
  • 20 января - контрольный матч с "Нефтчи" (Азербайджан)
  • 23-24 января - участие в товарищеском турнире Gloria Cup с "Вардаром" (Северная Македония) и "Хайдуком" (Хорватия)
  • 27 января - контрольный матч с "Динамо" Брест (Беларусь)
  • 28 января - контрольный матч с "Кайратом" (Казахстан) и возвращение в Киев

Киевское Динамо получило расписание на январь - изображение 1

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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lir1205 (Запорожье)
04.01.2020 в 21:30
и приедут ни с чем(((
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