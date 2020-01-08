Хобленко: Надеюсь, в ближайшем будущем с Днепром-1 поборемся за зону еврокубков

Новичок "Днепра-1" Алексей Хобленко рассказал о чемпионстве в Беларуси и причинах возвращения в чемпионат Украины.

— Алексей, недавно ты подписал контракт с "Днепром-1", хотя удачно провел сезон в брестском "Динамо", где стал чемпионом Беларуси. Почему решил сменить обстановку?

— Особых причин не было. У меня заканчивался контракт. Мне предлагали его продлить. Думал над этим. Но также был розговор с Дмитрием Михайленко, мы давно общались. Он выразил заинтересованность, чтобы я перешел в "Днепр-1". Мне понравилось предложение от днепрян, хочется попробовать в этой команде свои силы, снова вернуться в чемпионат Украины. Для меня это новый вызов.

— В последней игре чемпионата Беларуси тебя уже не было в заявке на матч против минского "Динамо". Уже знал, что не останешься в брестском "Динамо"?

— Перед игрой тренер сказал, что я уже могу не готовиться к этой игре, чтобы решал свои вопросы с клубом. Тогда я еще решение не принял, но сейчас считаю, что поступил правильно, дав согласие "Днепру-1".

— Лига чемпионов с Брестом не прельщала?

— Конечно, понимал, что отказываюсь от шанса сыграть в квалификации Лиги чемпионов, возможно, Лиги Европы. Но я надеюсь, что с "Днепром-1" мы тоже добьемся высоких целей и еще поборемся за зону еврокубков в ближайшем будущем.

— Выиграть чемпионство в Беларуси было сложно?

— Почти до последнего тура была борьба. Наверное, уже только в чемпионской игре с "Витебском" на 90-й минуте поверили, что стали чемпионами. До этого три недели было смутное время. В играх с "Ислочью" и "Шахтером" из Солигорска мы сыграли вничью, но в этом нам "помогли" судьи, иначе мы бы стали чемпионами раньше. Поэтому пришлось понервничать. Понимали, что в домашней игре с "Витебском" надо выиграть и стать чемпионами.

— Ты забил за "Динамо-Брест" девять голов. Доволен этим показателем?

— Не могу быть довольным. Конечно, хотелось отличиться больше. Я сыграл достаточно времени, чтобы забивать чаще. Надеюсь, в "Днепре-1" результативность будет еще лучше.

— В Бресте играют украинцы Нойок и Милевский. Какова их роль в этой команде?

— У них роль лидеров. Но мы там считались легионерами, хотя Артем Милевский родился в Беларуси, Саша Нойок уже играет больше трех лет. Так что они помогали мне адаптироваться. Эти игроки очень важны для команды, их качества помогли "Динамо" стать чемпооном. Коллектив в Бресте отменный, он мне запомнится навсегда.

— С Хачериди, который подписал контракт с Брестом, виделись?

— Да, он тренировался с командой, поддерживал форму.

— Он усилит белорусский коллектив?

— Конечно, без сомнения. Хотя у него не было игровой практики, но видно, что это очень сильный футболист, который обязательно усилит Брест.

— Брестское "Динамо" можно сравнить с какой-то командой из Украины?

— Вряд ли. У "Динамо" в Бресте был очень сплоченный коллектив.

— Что больше всего удивило в Беларуси в нефутбольной жизни?

— Наверное, их манера очень медленно ездить на машинах. Понятно, что все соблюдают правила, скоростной режим, но они ездят там действительнно не спеша. В целом, это похожая страна с Украиной, близкий язык. Мне было там комфортно. С благодарностью воспринимаю время, проведенное в Беларуси.

— Их чемпионат сильнее украинского?

— Уровень почти такой же. В Украине я был только в "Черноморце". Но все-таки УПЛ, мне кажется, немного сильнее. Наши команды-аутсайдеры точно сильнее коллективов, которые борются за выживание в высшей лиге Беларуси.

Мне не особо нравилось играть выездные матчи в их чемпионате. А вот в домашних стенах у Бреста была сумасшедшая поддержка, атмосфера, в городе был футбольный бум.

— До Бреста ты играл в "Лехе". Не было желания снова поехать в Польшу?

— Там я играл в аренде. Может, надо было ехать на полноценный контракт. Но, в любом случае, мне там понравилось, это был опыт выступления в европейском клубе. Предложения из Польши были, звали. Но я настроил себя, что вернусь в Украину и приму предложение "Днепра-1".

— Видел игры "Днепра-1" в чемпионате?

— Да, смотрел последний матч с "Александрией". Команда получила несправедливое поражение. Надеюсь, что весной команда будет играть еще лучше и сделаю все возможное, чтобы улучшить результаты "Днепра-1".

— Знаешь кого-то из игроков новой команды?

— Знаком с Димой Коркишко, Александром Сватком. В отпуске мы отдыхали вместе, потому уже имею достаточно информации о команде.