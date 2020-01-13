Дело о платеже солидарности за Ярмоленко: ФИФА приняла сторону Динамо

Киевское "Динамо" сделало официальное заявление относительно спорного дела по платежу солидарности за Андрея Ярмоленко в черниговскую СДЮШОР "Юность". По данным киевского клуба, Палата по разрешению споров ФИФА поставила точку в этом вопросе.

Приводим полное заявление киевского клуба, размещенное на официальном сайте "Динамо".

"Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции ФК "Динамо" в споре против СДЮШОР "Юность". Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019 года.

Напомним, что в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия Дортмунд" СДЮШОР "Юность" требовала оплатить 286,500 Евро.

Указанная сумма - это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК "Динамо" и ФК "Боруссия Дортмунд" этот платеж должен был совершить киевский клуб. Средства в размере 150,000 Евро ФК "Динамо" оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы - 136,500 Евро. Вместо этого от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа.

При рассмотрении спора Палатой по разрешению споров ФИФА в полном объеме были учтены наши доводы о правомерности уплаты платежа в размере 150,000 Евро и основания, которые сделали невозможным перевод остатка средств от ФК "Динамо".

Также ФК "Динамо" обратил внимание ФИФА на то, что конфликт главным образом возник вследствие путаницы с документами, которые готовились УАФ. Причем следует отметить, что актуализировалось недоразумение в течение длительного времени исключительно с целью дискредитации ФК "Динамо" в медиапространстве.

В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК "Динамо" и приняла решение - обязать ФК "Боруссия Дортмунд" (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР "Юность" 136,500 Евро.

При этом ФК "Динамо" и ФК "Боруссия Дортмунд" договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК "Динамо" их безотлагательно компенсирует ФК "Боруссия Дортмунд".

Таким образом мы довольны тем, что ФИФА наконец поставила точку в этой длительной истории, которой СДЮШОР "Юность" цинично спекулировала в СМИ о якобы непорядочности и недобросовестности выполнения со стороны ФК "Динамо" своих финансовых обязательств по Механизму солидарности ФИФА", - говорится в заявлении.