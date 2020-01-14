Колос вышел из отпуска и подтвердил подписание Соловейчика, Петрова и Емца

"Колос" вышел из отпуска и приступил к подготовке к весенней части сезона.

О планах подготовки команды и новичках команды рассказал главный тренер ковалевцев Руслан Костышин.

"Сборы два раза по две недели. Запланировали кондиции привести в порядок. Игру привести в порядок. Немного поменять связи, тактику, попробовать по-другому сыграть. А на втором сборе уже будем непосредственно готовиться к чемпионату.

Пока что 5 новичков. На данный момент подписаны контракты с Богдановым, Соловейчиком, Петровым, Ефремовым и Емцом. По последнему подписано арендное соглашение", – сказал Костышин.