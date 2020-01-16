Хобленко объяснил мотивацию перехода в Днепр-1 вместо участия в Лиге чемпионов с Динамо

Новичок СК "Днепр-1" 25-летний форвард Алексей Хобленко на первой открытой тренировке спортклубивцев в новом году рассказал, что со всеми ребятами уже познакомился, хотя некоторых знал еще раньше.

А вот с тренером Дмитрием Михайленко еще не разговаривал.

"Пообщаемся, - заверил Алексей. - У нас впереди будет сбор, поэтому, думаю, установки еще получу".

Хобленко также объяснил свою мотивацию перехода в "Днепр-1" вместо участия в квалификации Лиги Чемпионов с "Динамо" (Брест).

"Не думаю, что переезд в Украину - уменьшение уровня. Убежден, буду здесь только прогрессировать, ведь здесь хороший чемпионат, хорошая команда, есть прекрасная база для восстановления, - перечисляет аргументы Алексей. - Мне сейчас 25 лет, и я хочу прогрессировать. Уверен, что мой шанс сыграть в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы еще от меня никуда не денется".

Когда Хобленко спросили, будет ли бороться "Днепр-1" за первую шестерку, он ответил:

"У нас впереди еще будут сборы. Вы сами видите, что команда хорошо усилилась, и в целом имеет очень хороший подбор игроков. Теперь нам главное - сплотиться. Когда в команде будет коллектив, и тогда мы будем бороться за самые высокие места в турнирной таблице", - пообещал Алексей.