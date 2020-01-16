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Голкипер Кичак объяснил, почему пришлось покинуть венгерский МТК
Вылет из высшей лиги
Вратарь Артем Кищак, который недавно стал игроком донецкого "Олимпика", ответил на вопрос о завершении своей карьеры в венгерском МТК, за который выступал сезон 2018/2019.
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Артем напомнил, что команда МТК вылетела с главной лиги Венгрии.
"А в тамошней первой лиге легионерам играть нельзя, - заметил Артем. - Поэтому в контракте был пункт о том, что в случае вылета соглашение расторгается автоматически".
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Источник:Футбол NEWS
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