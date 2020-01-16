  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Кичак объяснил, почему пришлось покинуть венгерский МТК
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Кичак объяснил, почему пришлось покинуть венгерский МТК

Премьер-лига
(1 голосов)

Вылет из высшей лиги

Голкипер Кичак объяснил, почему пришлось покинуть венгерский МТК
Новина українською

Вратарь Артем Кищак, который недавно стал игроком донецкого "Олимпика", ответил на вопрос о завершении своей карьеры в венгерском МТК, за который выступал сезон 2018/2019.

Читайте такжеАртем Кичак покинул МТК Будапешт

Артем напомнил, что команда МТК вылетела с главной лиги Венгрии.

"А в тамошней первой лиге легионерам играть нельзя, - заметил Артем. - Поэтому в контракте был пункт о том, что в случае вылета соглашение расторгается автоматически".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кичак Олимпик (Донецк) чемпионат Венгрии МТК (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...