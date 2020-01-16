Олимпик усилился вингером молодежной сборной Грузии

"Олимпик" усилился грузинским хавбеком Тимуром Чогадзе.

21-летний полузащитник подписал контракт с клубом сроком на 1,5 года. В своей новой команде парень будет играть под №20.

Свою профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт.

Позднее выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси). Последним клубом Тимура был ФК "Рустави", где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4 голами.

В марте 2019 года дебютировал за молодежную сборную Грузии U21.