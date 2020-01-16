Стали известны два соперника Динамо на втором турецком сборе

Стали известны два соперника "Динамо" на втором сборе в Турции.

В рамках данного сбора киевляне сыграют со словенской "Олимпией" и норвежским "Стремсгодсетом". Об этом сообщили официальные сайты словенского и норвежского клубов.

Спарринг с "Олимпией" состоится 5 февраля. Дата матча со "Стремсгодсетом" пока что неизвестна.

Напомним, что киевляне 2 февраля отправятся на второй сбор, который продлится до 16 февраля.