Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Объявлены даты и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ
22-23 февраля, а потом 29 февраля и 1 марта
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров Favbet Лиги сезона 2019/20 годов
19 ТУР
22 февраля - суббота
- "Мариуполь" - "Заря" 14:00
- "Карпаты" - "Днепр-1" 14:00
- "Олимпик" - "Львов" 17:00
23 февраля - воскресенье
- "Александрия" - Колос" 14:00
- "Динамо - "Ворскла" 17:00
- "Шахтер" - "Десна" 17:00
Читайте такжеВ 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана
20 ТУР
29 февраля - суббота
- "Львов" - "Александрия" 14:00
- "Десна" - "Мариуполь" 14:00
- "Днепр-1" - "Динамо" 17:00
1 марта - воскресенье
- "Колос" - "Карпаты" 14:00
- "Заря" - "Олимпик" 14:00
- "Ворскла" - "Шахтер" 17:00
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...