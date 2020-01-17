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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объявлены даты и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

22-23 февраля, а потом 29 февраля и 1 марта

Объявлены даты и время начала матчей 19 и 20 туров УПЛ
Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 19 и 20 туров Favbet Лиги сезона 2019/20 годов

19 ТУР

22 февраля - суббота

  • "Мариуполь" - "Заря" 14:00
  • "Карпаты" - "Днепр-1" 14:00
  • "Олимпик" - "Львов" 17:00

23 февраля - воскресенье

  • "Александрия" - Колос" 14:00
  • "Динамо - "Ворскла" 17:00
  • "Шахтер" - "Десна" 17:00
Читайте такжеВ 2018 году выручка клубов УПЛ составила 111 млн евро. Это больше чем у Израиля, но меньше, чем у Казахстана

20 ТУР

29 февраля - суббота

  • "Львов" - "Александрия" 14:00
  • "Десна" - "Мариуполь" 14:00
  • "Днепр-1" - "Динамо" 17:00

1 марта - воскресенье

  • "Колос" - "Карпаты" 14:00
  • "Заря" - "Олимпик" 14:00
  • "Ворскла" - "Шахтер" 17:00
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Источник:
УПЛ

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