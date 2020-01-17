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Соль: Цель Динамо, как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат

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Соль: Цель Динамо, как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат
Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль поделился впечатлениями от выступлений за киевский клуб.

"Нужно быть честными перед собой - 2019 год был не лучшим годом в моей жизни. Все, что я могу сейчас сделать — это работать и пытаться вернуться на свое законное место. Если бы мне пришлось выбирать время, когда мне было бы хуже всего получить травму, то это было бы именно в этот период.

У меня был отличный период, я очень хорошо играл в футбол, забил много голов, а эти четыре месяца выбили меня из колеи. Такое случается в футболе, так что это нужно принять и двигаться дальше.

В 2020 году я хочу вернуть форму, которая у меня была до травмы, хочу играть во всех матчах. 2019 год был для меня очень тяжелым. Я был очень далеко от своей семьи, в Украине очень холодно, переехал в страну, где мне пришлось начинать с нуля. Потом случилась травма, операция в Украине, где ты не знаешь языка. Вот почему в 2020 году я хочу соответствовать турниру и команде.

Я никогда не жалел о переезде в Украину. Считаю, что сделал правильный выбор. Я вошел через большую дверь, и я хочу выйти через большую дверь. Хочу отработать свой контракт, чтобы и клуб и болельщики были мной довольны. Пока что у меня все плохо, но я ни о чем не жалею, и теперь буду бороться за то, чтобы все было хорошо.

Цель "Динамо", как и в каждом году — попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат. Затем Кубок и, конечно, Суперкубок. Мы стремимся к победам во всех турнирах. Мы — "Динамо" — исторически лучший клуб в Украине. К сожалению, последние несколько лет были для нас сложными, но мы планируем вернуться на прежний уровень, и работаем для этого. В этом сезоне "Шахтер" создал большой отрыв, поэтому бороться за чемпионство будет очень сложно. Именно поэтому мы должны выиграть Кубок и попасть в августе в групповой этап Лиги чемпионов", — сказал Соль.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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Источник:
AS

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