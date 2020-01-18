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Дело Беседина рассмотрят 27 февраля – источник
Форварду продлили временное отстранение от футбола?
Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас заявил, что рассмотрение дела о возможной дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина перенесено на следующий месяц.
"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов.
Самому игроку продлили временное отстранение от футбола до 60 дней", — написал Бурбас в твиттере.
Ранее сообщалось, что Беседин не признает вину в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит до 4 лет дисквалификации.