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Дело Беседина рассмотрят 27 февраля – источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Форварду продлили временное отстранение от футбола?

Дело Беседина рассмотрят 27 февраля – источник
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Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас заявил, что рассмотрение дела о возможной дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина перенесено на следующий месяц.

"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов.

Самому игроку продлили временное отстранение от футбола до 60 дней", — написал Бурбас в твиттере.

Ранее сообщалось, что Беседин не признает вину в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит до 4 лет дисквалификации.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
18.01.2020 в 11:21
Можно забыть про игрока, если его отстранят более чем на два года...
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
18.01.2020 в 10:37
где был Бурбас с допингами играков ШД??? В тряпочку??? А как про ДК у него прям вся инфа )))
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0
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simargl (Чернигов)
18.01.2020 в 09:56
На сборы не взяли , а сам сможет форму поддерживать на должном уровне если не виноват ??? Или там ситуация уже только в срок дисквалификации упирается - год, два или четыре ...
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0
-1

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