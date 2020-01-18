Дело Беседина рассмотрят 27 февраля – источник

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас заявил, что рассмотрение дела о возможной дисквалификации форварда "Динамо" Артема Беседина перенесено на следующий месяц.

"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов.

Самому игроку продлили временное отстранение от футбола до 60 дней", — написал Бурбас в твиттере.

Ранее сообщалось, что Беседин не признает вину в употреблении запрещенных препаратов. Ему грозит до 4 лет дисквалификации.