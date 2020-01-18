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Шахтер заинтересован в спортивном директоре Фиорентины

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист может перебраться в стан "горняков" летом

Шахтер заинтересован в спортивном директоре Фиорентины
Новина українською

"Шахтёр" намерен пригласить в клуб спортивного директора "Фиорентины" Даниэле Праде.

Ранее Праде работал на аналогичной должности в "Роме" с 2004 по 2011 год, а также был техническим директором "Удинезе" и "Сампдории".

По информации Tuttomercato, 52-летний специалист может переехать в Украину этим летом. Его контракт с "фиалками" истекает в июне 2020 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Даниэле Праде
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
18.01.2020 в 12:01
Зачем иностранец? Лучше немного подождите и возьмите Павелко-Он через 15 лет как раз освободится- И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
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0
0
bambur (Николаев)
18.01.2020 в 10:59
Прежде чем писать "умные" комментарии почувствуйте или хотя бы прочитайте разницу между спортивным директором и генеральным, коим Палкин и является. Комментаторы хреновы....
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2020 в 10:14
а сюсюкающего палкенга кудой?)))
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0
-2
avatar
Сумчанин (Сумы)
18.01.2020 в 10:11
палкин обиделся и уехал на родину служить в сомали. какая боль
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0
-3

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