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Шахтер заинтересован в спортивном директоре Фиорентины
Специалист может перебраться в стан "горняков" летом
"Шахтёр" намерен пригласить в клуб спортивного директора "Фиорентины" Даниэле Праде.
Ранее Праде работал на аналогичной должности в "Роме" с 2004 по 2011 год, а также был техническим директором "Удинезе" и "Сампдории".
По информации Tuttomercato, 52-летний специалист может переехать в Украину этим летом. Его контракт с "фиалками" истекает в июне 2020 года.
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
18.01.2020 в 12:01
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0
0
bambur (Николаев)
18.01.2020 в 10:59
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.01.2020 в 10:14
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0
-2
Сумчанин (Сумы)
18.01.2020 в 10:11
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-3
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