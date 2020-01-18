Шахтер заинтересован в спортивном директоре Фиорентины

"Шахтёр" намерен пригласить в клуб спортивного директора "Фиорентины" Даниэле Праде.

Ранее Праде работал на аналогичной должности в "Роме" с 2004 по 2011 год, а также был техническим директором "Удинезе" и "Сампдории".

По информации Tuttomercato, 52-летний специалист может переехать в Украину этим летом. Его контракт с "фиалками" истекает в июне 2020 года.