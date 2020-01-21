Костышин: Давайте играть матчи УПЛ в среду и воскресенье, но не отказываться от плей-офф

Наставник ковалевского "Колоса" Руслан Костышин высказался по поводу инициативы УПЛ об отмене плей-офф за участие в Лиге Европы из-за необходимости подготовки национальной сборной к Евро-2020.

Наставник ковалевской команды не скрывал удивления.

Я понимаю, что главное - сборная, она должна подготовиться к Евро, хорошо выглядить. Но ...кто-то на эти плей-офф рассчитывал, и если их отменят ...Не знаю, как можно посреди чемпионата принимать какие-то решения, отменять плей-офф. Что это такое? Есть же календарь, утверждены правила. Если идти навстречу сборной, я согласен, давайте будем играть в среду и воскресенье - вопросов нет. Но если в регламенте уже эти матчи плей-офф, то пусть они будут!

Напомним, что УПЛ рассуждает об отмене плей-офф за участие в еврокубках.

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко хочет, чтобы соревнования в УПЛ закончились как можно скорее для подготовки к Евро-2020. С этой просьбой он обратился к УАФ, а та, в свою очередь, в УПЛ. Поэтому УПЛ направила письма клубам опросу об отмене плей-офф.

Добавим, что, плей-офф за участие в еврокубках - одна из новаций этого розыгрыша УПЛ: после завершения чемпионата между командами, занявшими 5 и 8 места, а также 4 и 7, состоится розыгрыш права участия в Лиге Европы.