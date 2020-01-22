Коньков будет работать в УАФ - СМИ

Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков может снова вернуться в высший руководящий орган украинского футбола.

Как сообщает SportArena, Коньков получит должность советника президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Напомним, что экс-игрок донецкого "Шахтера" (1968-1974) и киевского "Динамо" (1975-1981) был президентом ФФУ с сентября 2012 по январь 2015 года.

Гго сменил на посту действующий президент теперь уже УАФ Андрей Павелко.