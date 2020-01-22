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Коньков будет работать в УАФ - СМИ
Не руководителем
Бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков может снова вернуться в высший руководящий орган украинского футбола.
Как сообщает SportArena, Коньков получит должность советника президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Напомним, что экс-игрок донецкого "Шахтера" (1968-1974) и киевского "Динамо" (1975-1981) был президентом ФФУ с сентября 2012 по январь 2015 года.
Гго сменил на посту действующий президент теперь уже УАФ Андрей Павелко.
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Источник:SportArena
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Просто Квашин (Харьков)
22.01.2020 в 13:19
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