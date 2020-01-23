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Степаненко о награде: Это мама и теща - нормально так за меня проголосовали родственники

Премьер-лига
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Лучший гол Шахтера в 2019-м

Степаненко о награде: Это мама и теща - нормально так за меня проголосовали родственники
Новина українською

Тарас Степаненко во время сборов в Турции получил награду за лучший гол "Шахтера" по версии болельщиков в 2019 году.

Степаненко утверждает, что это для него было очень неожиданно.

"Я забил 1 гол в этом сезоне и вот..., - говорит Тарас. - Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые голосовали, особенно ближайших болельщиков - маму, тещу. Нормально так за меня голосовали родственники!

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На самом деле гол действительно красивый удался, я рад, что забил. Но, к сожалению, он не помог нам тогда пройти дальше. А как раз это для меня было бы важнее.

Для меня важнее не красота гола, а то, что он принес команде. Важным для меня был гол Сергея Кривцова головой, когда мы выиграли в "Динамо" 1:0, голы Мораеса и Марлоса, когда мы выиграли 2:1, гол Додо в Лиге чемпионов. Вот именно то, что приносит команде результат, а мне - удовольствие.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) лучший гол
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