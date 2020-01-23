Михайленко: Первая шестерка не является целью Днепр-1

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко поделился планами на следующую часть сезона 2019/2020 в УПЛ и прокомментировал выступления своей команды в предыдущей части.

На вопрос о том, сможет ли команда замахнуться на "шестерку" с обновленным составом, чтобы потом играть в первой группе команд, господин Михайленко ответил так:

Такой цели у нас сейчас нет. Наша первоочередная задача на весну - стабилизировать игру, состав команды, потому что пришло много новичков. Нам на сборе надо определиться со схемой игры на весеннюю часть чемпионата, а также научиться играть под давлением, уметь не только самим прессинговать, но и выходить из-под прессинга, с чем мы сталкивались в осенней части чемпионата. Впереди много работы, которую мы планируем выполнить на собрании и все это отрабатывать в контрольных матчах.

Что касается предварительных результатов команды в УПЛ, то в целом коуч доволен.

"Мы довольны тем, как провели осеннюю часть чемпионата. Могли рассчитывать на другой результат, но были причины, по которым сделать это не удалось. Поэтому в целом оценка удовлетворительная", - говорит Дмитрий.

Среди лучших Михайленко выделяет матч с "Карпатами".

"С "Колосом" домашняя игра может быть зачислена в актив. Хорошие игры были с "Александрией", несмотря на поражения ...Может, теоретически осенью могли подняться и выше, если бы удача была на нашей стороне. Думаю, нескольких очков мы недосчитались и по другим причинам", - рассуждает тренер.

Вспомнили Дмитрию Михайленко и поражение в Кубке Украины от "Ингульца".

"Мы не ставили задачу проиграть и вылететь из Кубка Украины, поэтому недовольны таким результатом, - признается коуч. - Но в тот период мы попали в сложную ситуацию, когда у команды была серия поражений. Именно на такой момент и пришлась игра с "Ингульцом". Она подтвердила наш кризис. Не всё удавалось тогда в игровом плане".