Михайленко: Днепру-1 в УПЛ нужно отдышаться, стабилизировать состав и понять, кто будет у нас помощником

"Днепр-1", за два года проделав путь из Второй лиги, стремительно ворвался в УПЛ. Достиг своей цели – представлять славный город и команду среди лучших клубов элиты. С первых дней на тренерском мостике - Дмитрий Михайленко, с которым связаны столь громкие успехи команды. Корреспондент UA-футбол попросил рассказать главного тренера о выступлении команды, а также о том, как проходит адаптация в УПЛ.

- "Днепр-1" уверенно и с большим запасом от "Колоса" в 13 очков занял первое место в Первой лиге. Забито 72 мяча и пропущено 21. Действительно было так легко?

- Да, были этапы, когда легко давалась игра, но иногда было тяжело. Все удачно пошло со старта, затем попали в небольшой кризис, проиграв дома "Металлисту 1925" 0:2, а через несколько туров "Оболони" 1:3. Поэтому нельзя сказать, что все было гладко. Затем набрали ход, в то время как конкуренты теряли очки.

А ключевым моментом в дальнейшей борьбе, стала игра в Харькове, сразу же после зимней паузы. Мы выиграли 2:1, и запас очков образовался в десять баллов. После этого наши конкуренты "отпустили" нас, и ребята почувствовали уверенность.

Поэтому, то, что выглядит на бумаге легко, на самом деле было сложно. Во втором круге игрового запаса хватило, чтобы финишировать первыми. Хотя, явного преимущества не было. Если взять статистику, весеннюю часть прошли тяжело, при этом потерпев только одно поражение.

- Как прошла адаптация команды в Премьер-лиге?

- Адаптация проходила по ходу сезона. Во-первых, очень непросто за короткое межсезонье собрать команду и перейти на новые требования. Игру, которую мы показывали в Первой лиге, уже не удавалось демонстрировать в Премьер-лиге. Были сложности. За 18 туров мы адаптировались в элите, но демонстрировать стабильную игру нам было тяжело.

- Что для команды самое сложное? С какими трудностями вы столкнулись?

- Если Вторую и Первую лиги мы прошли уверенно, владея игровой инициативой и преимуществом за счет прессинга, то в Премьер-лиге не получалось прессинговать и навязывать свои условия. Самая большая проблема - не нашли баланс между игрой в обороне и атаке. Даже когда мы низко садились в оборону, позволяли сопернику создавать моменты, и как итог имели проблемы. Естественно, при защитном варианте не было возможности прессинга, и поэтому страдали атакующие действия. Все взаимосвязано. А продемонстрированная игра в атаке на сегодняшний день - это пока наш уровень.

- Команда занимает восьмое место. Довольны ли вы качеством игры и местом в турнирной таблице?

- Ни качеством, ни местом мы не довольны. Но я точно понимаю, если улучшим качество игры, то поднимемся на более высокое место в таблице. Поэтому на сборах будем много работать над улучшением всех фаз игры.

- Как считаете, в каких матчах недобрали свои очки?

- Обидное поражение дома против "Десны" 0:1, где мы при розыгрыше от ворот возле собственной штрафной площадки потеряли мяч и сами себе "привезли" гол. Также домашняя игра со "Львовом". Из-за собственных ошибок пропустили два мяча, затем выровняли ход игры, сравняв счет 2:2, владели преимуществом, создавали моменты, но в компенсированное время потеряли концентрацию, расслабились, и пропустили. Плюс, игра в Мариуполе, которая шла к ничейному результату. Мариупольцы не создавали моменты, но единственный дальний удар Федорчука оказался роковым для нас. Вот в этих поединках мы не добрали свои баллы. Если приплюсовать 3-4 очка, могли бы финишировать в первой шестерке.

- Лучший голеадор команды с четырьмя мячами - полузащитник Когут. Нападающие Супряга с тремя мячами и Кулиш с двумя пока не блещут. Видно, что стоит остро вопрос с линией нападения. Как будете решать после зимней паузы эту проблему?

- Сейчас не буду затрагивать этот вопрос, что будет дальше, ведь мы подводим итоги осеней части. Да, хотелось, чтобы нападающие забивали больше. Но мне кажется, они выложились по-полной. А Когут всегда много забивал, поэтому его результативность была ожидаема.

- Почему трудно дается адаптация чемпионам мира Булеце и Супряге во взрослом футболе?

- Почему? Потому что футбол другой и непростой в Премьер-лиге. Он силовой, атлетичный, поэтому им тяжело. Думаю, при правильной работе и у Сергея, и у Влада отличные шансы заиграть уже в ближайшее время. Я в них уверен. Их время сейчас приходит и при правильном отношении у них все будет хорошо.

- Не могу обойти вопрос о кубковом поражении команде Первой лиги, "Ингульцу".

- Конечно же, самые что ни есть отвратительные чувства и глубокое разочарование. Там всегда тяжело играть. К тому же, все попало на плохое психологическое состояние игроков, и получился спад. Команда после четырех поражений была в дискомфорте. При равной игре соперник был более заряжен на победу, а мы создавали в атаке мало креатива.

- Как для дебютанта, какие задачи ставились перед командой на сезон. К примеру "Десна" вышедшая в УПЛ сразу же ставила цель – попадание в первую шестерку. У вас нет такого желания?

- Задачи попадания в ТОП-6 не было. На сегодняшний день – адаптироваться в Премьер-лиге, сохранить прописку, а молодым игрокам набираться опыта. В течении двух последних лет у нас были задачи сначала взять первое место во Второй лиге, затем - первое в Первой лиге, а сейчас - нужно спокойно отдышаться, оглядеться, стабилизировать состав и понять, кто будет для Премьер-лиги у нас помощником.

- Уже есть два новых приобретения: Хобленко и Сваток. Будут еще пополнения?

- Работаем над этим и ищем игроков на все позиции.

В материале использованы фото СК "Днепр-1"