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Шахтер, Динамо, Заря и Мариуполь не поддерживают предложенный УПЛ вариант переноса туров

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако большинство клубов УПЛ поддержало инициативу

Шахтер, Динамо, Заря и Мариуполь не поддерживают предложенный УПЛ вариант переноса туров
Новина українською

Большинство клубов УПЛ поддержало предложение УАФ о смещении весенних туров премьер-лиги для того, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к Евро-2020.

Об этом сообщил директор премьер-лиги Евгений Дикий.

Планировалось внести такие изменения:

– 21-й тур – третий после зимнего перерыва – смещается с 7 на 4 марта;

– 22-й тур – с 14 на 7 марта;

– 1/4 финала Кубка Украины – с 4 на 11 марта;

– 23-й тур – с 21 на 14 марта;

– туры 24-26 – на 21 марта, 4 и 11 апреля;

– 1/2 финала Кубка Украины – с 22 на 15 апреля;

– туры 27-30 – на 18, 22, 25 апреля и 2 мая;

– 31-й тур – с 20 на 9 мая;

– 32-й тур – с 24 на 16 мая.

Впрочем, некоторые клубы остались недовольны таким решением УПЛ. Речь о "Динамо", "Заре" и "Мариуполе". В то время как "Шахтер" придерживается предложения своего тренера Луиша Каштру о возможности переноса только последних двух туров регулярного чемпионата.

Финальное решение должен утвердить исполком УАФ, который для такого случая может провести оперативное заседание в факсовом режиме.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Djibouti (Djibouti)
23.01.2020 в 17:13
Всем четверым по -12 очков
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0
-3
ysebe1970 (Бровары)
23.01.2020 в 17:50
а лучше сразу в первую лигу..
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
23.01.2020 в 18:34
ав ЕК днепртипа1 и карпаты с флл и воркслой
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