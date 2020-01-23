Львов проиграл Минаю в своем первом спарринге года

ФК "Львов" провел свой первый спарринг в новом году. Команда Меликяна сыграла с перволиговским "Минаем".

Первый тайм прошел с преимуществом "Львова", и вполне логично "львы" открыли счет в матче – Богунов в середине тайма забил со штрафного.

После перерыва и ряда замен в составах обеих команд игра выровнялась, однако "Минай" рациональнее использовал свои моменты и благодаря голам Маика и Микуляка вырвал победу.

В пятницу "Львов" отправляется в Турцию, где будет тренироваться до 12 февраля и сыграет 5 спаррингов.

"Минай" же свой следующий контрольный поединок проведет в субботу в Ужгороде против словацкого "Татрана".

"Львов" - "Минай" 1:2

Голы: Богунов (24) - Маик (53), Микуляк (89)