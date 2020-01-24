Днепр-1 начал зимний сбор с поражения от сербского клуба

В пятницу 24 января "Днепр-1" провел свой первый спарринг на турецких сборах. Играли днепряне против сербского клуба ТСК.

Дмитрий Михайленко выпустил в стартовом составе сразу пятерых новичков, что и отразилось на игре. Со связями и взаимодействием на поле у днепрян выходило не очень.

По такой игре немудрено, что именно сербы в концовке первого тайма открыли счет.

В перерыве Михайленко полностью обновил состав, игра команды выровнялась, начали появляться интересные моменты, однако забить хоть раз "Днепр-1" так и не смог. 0:1. Минимальная победа сербского клуба.

"Днепр-1" - "ТСК" (Бачка Топола, Сербия) 0:1

Гол: (42)

"Днепр-1" (1 тайм): Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Сергей Логинов, Владислав Шаповал, Арсений Батагов, Игорь Когут, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Сергей Булеца, Алексей Хобленко.

"Днепр-1" (2 тайм): Андрей Клищук, Олексий Чичиков, Максим Лопыренок, Папа Гуйе, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Юрий Вакулко, Дмитрий Коркишко, Александр Беляев, Александр Назаренко, Владислав Супряга.