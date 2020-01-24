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Александрия в спарринге разгромила македонцев

Премьер-лига
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Подопечные Шарана отгрузили сопернику пять сухих голов

Александрия в спарринге разгромила македонцев
Новина українською

"Александрия" сыграла свой третий матч на турецком сборе. В пятницу 24 января соперником "горожан" была команда "Македония Герче Петров".

Намек на борьбу в этом матче присутствовал только в первой половине. Македонцы активнее начали встречу, однако украинцы смогли выровнять положение и забили первыми.

Второй тайм "Александрия" отыграла уже первым номером, и относительно легко довела дело до победы – 5:0.

Следующий матч команда Владимира Шарана проведут 26 января против армянского "Пюника".

"Александрия" - "Македония Герче Петров" 5:0

Голы: Вантух, 13', Грицук, 55' (пен), Шастал, 69 ', 86', Безбородко, 90+1' (пен)

"Александрия" 1 тайм: Олег Билык, Каспарс Дубра, Владислав Бабогло, Роман Вантух (Евгений Протасов, 43'), Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Артем Гордиенко, Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Артем Ситало

"Александрия" 2 тайм: Юрий Панькив, Александр Мельник, Антон Шендрик, Евгений Протасов, Денис Мирошниченко, Алексей Довгий, Василий Грицук, Жоао Тейшейра, Богдан Мишенко, Дмитрий Шастал, Денис Безбородко

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В статье: ФК Александрия
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