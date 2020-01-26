ФК Львов подписал левого защитника из Франции

ПФК "Львов" подписал контракт с Жоэлем Бопесу.

25-летний французский левый защитник подписал контрак с львовянами на 2 года. Бопесу уже дебютировал за украинскую команду в контрольном матче с "проходят" и отправился с коллективом на тренировочный сбор в Турцию.

Жоэль Бопесу (Joël Bopesu)

Родился 25 января 1995

Гражданство - Франция

Рост - 184 см

Амплуа - левый защитник

Предыдущие клубы: "Арль Авиньон" (Франция), "Эпиналь" (Франция), "Кале" (Франция), "Скопье" (Северная Македония), "Работнички" (Северная Македония), "Рига" (Латвия).