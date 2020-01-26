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ФК Львов подписал левого защитника из Франции
Жоэль Бопесу будет выступать за львовский клуб
ПФК "Львов" подписал контракт с Жоэлем Бопесу.
25-летний французский левый защитник подписал контрак с львовянами на 2 года. Бопесу уже дебютировал за украинскую команду в контрольном матче с "проходят" и отправился с коллективом на тренировочный сбор в Турцию.
Жоэль Бопесу (Joël Bopesu)
Родился 25 января 1995
Гражданство - Франция
Рост - 184 см
Амплуа - левый защитник
Предыдущие клубы: "Арль Авиньон" (Франция), "Эпиналь" (Франция), "Кале" (Франция), "Скопье" (Северная Македония), "Работнички" (Северная Македония), "Рига" (Латвия).