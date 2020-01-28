Юрий Максимов: Кадровая чистка в Ворскле? Это мое решение

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о кадровых изменениях в своей команде и задаче на вторую часть сезона в УПЛ.

Коуч замечает, что ему приятно вернуться на Украину.

"Легче работать с украинцами. Наш менталитет совсем другой, здесь футболисты больше понимают и доверяют", - говорит Максимов.

Задача не вылететь немного смущает ...Но будем работать, создавать нормальный бойцовский коллектив, чтобы ребята бились друг за друга.

Наставника "Ворсклы" спросили об уходе целой группы игроков из клуба, в частности Петровича, Кравченко, Коломойца.