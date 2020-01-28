  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрий Максимов: Кадровая чистка в Ворскле? Это мое решение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрий Максимов: Кадровая чистка в Ворскле? Это мое решение

Премьер-лига
(1 голосов)

Признается, что задача на сезон его смущает

Юрий Максимов: Кадровая чистка в Ворскле? Это мое решение
Новина українською

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов высказался о кадровых изменениях в своей команде и задаче на вторую часть сезона в УПЛ.

Коуч замечает, что ему приятно вернуться на Украину.

"Легче работать с украинцами. Наш менталитет совсем другой, здесь футболисты больше понимают и доверяют", - говорит Максимов.

Задача не вылететь немного смущает ...Но будем работать, создавать нормальный бойцовский коллектив, чтобы ребята бились друг за друга.

Читайте такжеКадровая революция Ворсклы: Два игрока покинули команду, еще шесть выставлены на трансфер

Наставника "Ворсклы" спросили об уходе целой группы игроков из клуба, в частности Петровича, Кравченко, Коломойца.

Это мое решение. У Коломойца закончился контракт. Думаю, команде нужна свежая кровь. Слабый пошел - сильный пришел. Тогда команда будет прогрессировать и становиться конкурентоспособной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Юрий Коломоец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...