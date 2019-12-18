Кадровая революция Ворсклы: Два игрока покинули команду, еще шесть выставлены на трансфер

Президент "Ворсклы" Роман Черняк провел встречу с главным тренером команды Юрием Максимовым.

В ходе беседы были утверждены ближайшие планы и определены цели в УПЛ до конца нынешнего сезона.

Также сообщается, что клуб завершает сотрудничество с нападающими Рубином Хебаем и Юрием Коломойцем.

Также тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд игроков, вследствие чего они будут выставлены на трансфер. Речь о Зурабе Очигаве, Тарасе Сакиве, Хуанма Гарсие, Дмитрие Кравченко и Тодоре Петровиче.

По результатам осенней части сезона предложены новые соглашения Даниилу Каневцеву и Денису Васину.

Перед тренерами главной команды и селекционным отделом "Ворсклы" стоит задача усилиться минимум четырьмя квалифицированными исполнителями (в первую очередь - линии полузащиты и атаки) и уделить внимание развитию игроков дублирующего состава.