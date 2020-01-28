Львов купил у Карпат защитника-универсала

"Львов" подписал 22-летнего универсала (номинального защитника, который может сыграть и в центре поля) Андрея Бусько.

Контракт с игроком подписан на три года.

Финансовые условия сделки неизвестны, Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

Футболист уже присоединился к своей новой команде на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Андрей Бусько является воспитанником "Карпат", где и начал свою профессиональную карьеру. Летом 2019 на полгода отправился в аренду в "Рух", после чего вернулся в львовский клуб, где, впрочем, в нынешнем сезоне на поле не выходил.