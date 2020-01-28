Михайленко после поражения от Богемианса: Свою задачу мы выполнили

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги контрольного матча против чешского "Богемианса" (1:2).

- Эта игра специально была сделана, чтобы молодые ребята имели игровую практику. Следующие соперники будут сильнее. Сегодня же, наверное, была самая слабая команда среди тех, с кем мы играли. Была возможность выпустить и Валика Рубчинского после длительного перерыва, и Егору Ярмолюку дать время. Мне кажется, для ребят очень важно получать такой опыт и играть с хорошими командами. Поэтому свою задачу сегодня мы выполнили.

- Арсения Батагова очень хвалили болельщики после первых матчей, наверное, будут хвалить и сегодня. Согласны с народной мыслью?

- Да. Мне кажется, он провел хорошую игру. Действовал в первом тайме в полузащите, потом в защите, где другая специфика, но он справился. Когда владел мячом, проблем не было, а когда мяч был у соперника, несколько другие нужные навыки. Он прогрессирует, и мы довольны им.