Кварцяный высказался о будущем Карпат и назвал команду, которая больше всего понравилась в УПЛ

Президент "Волыни" Виталий Кварцяный вместе с командой находится на сборах в Турции. Однако следит и за другими украинскими клубами, в частности посетил спарринг "Карпат" с братиславским "Слованом".

Романа Санжара Кварцяный называет хорошим тренером, признается, что уважает его работу.

Он культурно работает, следит, подсказывает ...Но я думаю, что с этим составом, который сыграл первый тайм, тяжело будет что-то создать. Я вижу, что Рома хочет организовать их игру, возможно, у него еще есть время и он что-то сделает. Я ему желаю иметь хорошую результативную команду ...Но пока "Карпаты" выглядят слабо.

Больше всех украинских команд Кварцяному понравилась "Заря".

Все игроки нестандартные, что интересно. Левши хорошо играют правой, у них интересные нестандартные манеры, проявляют нестандартные ходы: смотрят влево - отдают вправо, не всегда такое увидишь в нашем футболе.

Наверное, Скрипник учит, как действовать в различных экстремальных ситуациях. Многие футболисты индивидуально играют, обостряют. А это значит, что у команды есть лидеры", - отмечает Кварцяный.