Бабич: Перерыв в тренировочном сборе необходим

Коуч "Мариуполя" Александр Бабич - о перерыве в тренировочном сборе и планах на вторую поездку в Турцию.

Вспомнил тренер и тяжелое возвращение домой из-за тумана:

"Есть такая ситуация, что ее просчитать очень трудно. Был вариант, чтобы вообще остаться в Стамбуле и лететь лишь в четверг в обед".

Долгий сбор, считает Бабич, психологически гораздо труднее переносить, чем когда есть перерыв.

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"Функциональное состояние еще можно восстановить, но совсем другое дело - психологическое состояние, когда ты 24 или 30 дней постоянно на сборе, - говорит наставник. - Мое мнение - 2-3 дня между сбором вполне достаточно, чтобы футболисты, и отдохнули, и возобновились, и получили новые эмоции перед следующим сбором".

На первом сборе с командой была группа молодых футболистов. Тренер хотел посмотреть, смогут ли они выдерживать нагрузки и требования первой команды.

"А на второй ждем как минимум 2 человек, которые нас усилят. Конкретику по ним сообщить не могу - этим будет занимается руководство. Скорее всего это будут украинцы, потому что времени на адаптацию иностранцев надо гораздо больше. А результат нужен уже", - добавляет Бабич.