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Новобранец Ворсклы: В турецком клубе приняли решение расторгнуть контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

"Я возвращаюсь в Украину"

Новобранец Ворсклы: В турецком клубе приняли решение расторгнуть контракт
Новина українською

Игрок правого фланга 29-летний Евгений Опанасенко анонсировал свое возвращение в Украину после полуторагодичных выступлений (с лета 2018) в турецком "Коньяспоре". В эту команду Евгений сыграл 11 матчей и забил гол в прошлом сезоне, в этом же - ни одного матча, только два раза попал в заявку.

Евгений очень доволен подписанием контракта с "Ворсклой", ведь последний год было крайне мало игровой практики.

"Для меня очень важно постоянно играть. А еще я возвращаюсь в Украину! Это тоже не может не радовать - все свои люди, вся семья, все друзья здесь, - говорит игрок. - Что касается коллектива - многих ребят знаю, и атмосфера в команде прекрасная".

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В клубе "Коньяспор" Евгению сказали, что на него не рассчитывают.

"Было принято решение расторгнуть контракт. Но чтобы это сделать, надо было знать, куда переходить, где бы я имел игровую практику. Так и возник вариант с "Ворсклой", - вспоминает Опанасенко. - Команда сейчас внизу турнирной таблицы УПЛ, но есть еще второй круг. Я уверен, мы наберем свои очки и займем позицию, на которую команда заслуживает".

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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Опанасенко Коньяспор (Конья)
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Источник:
ФК Ворскла

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