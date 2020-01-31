Пиварич: Сейчас я действительно не знаю, где продолжу карьеру

Хавбек "Динамо" Йосип Пиварич рассказал о планах на будущее. Футболист не может точно сказать, где продолжит карьеру.

"Все возможно. Сейчас я ничего не знаю наверняка, кроме того, что любой вариант возможен. Не могу сказать, что подпишу новый контракт с "Динамо" до момента его подписания. Так же не могу сказать, что ухожу из команды до того, как покину ее. Сейчас я действительно не знаю, где продолжу карьеру.

Каждый футболист хочет играть, но никто не может это гарантировать. Никто не может сказать, что ты обязательно получишь игровые минуты. Нужно сражаться за себя, свои матчи, свою работу.

Сейчас я чувствую себя хорошо, я здоров, уверен, что готов показать, чего я стою, готов бороться за место в составе. Где бы я ни играл", – сказал Йосип Пиварич.

Добавим, что контракт Йосипа Пиварича с "Динамо" рассчитан до лета 2020 года.