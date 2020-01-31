Александрия отправилась на свой второй турецкий сбор

В пятницу 31 января "Александрия" отправилась на второй турецкий сбор в Турцию. По традиции команда будет базироваться в Белеке.

На этот раз в планах команды запланировано шесть контрольных поединков.

3 февраля — "Кайсар" (Казахстан)

6 февраля — "Левски" (Болгария)

9 февраля — "Кызылжар" (Казахстан)

9 февраля — соперник уточняется

12 февраля — "Динамо" Тбилиси (Грузия)

12 февраля — "Днепр-1" (Украина)

После того как 14 февраля александрийцы возвратятся в Украину, футболисты получат несколько дней выходных, а потом команда продолжит подготовку к первому официальному матчу 2020 года против "Колоса", который состоится 23 февраля.