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Александрия отправилась на свой второй турецкий сбор

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Шарана в Турции проведет 6 спаррингов

Александрия отправилась на свой второй турецкий сбор
Новина українською

В пятницу 31 января "Александрия" отправилась на второй турецкий сбор в Турцию. По традиции команда будет базироваться в Белеке.

На этот раз в планах команды запланировано шесть контрольных поединков.

3 февраля — "Кайсар" (Казахстан)

6 февраля — "Левски" (Болгария)

9 февраля — "Кызылжар" (Казахстан)

9 февраля — соперник уточняется

12 февраля — "Динамо" Тбилиси (Грузия)

12 февраля — "Днепр-1" (Украина)

После того как 14 февраля александрийцы возвратятся в Украину, футболисты получат несколько дней выходных, а потом команда продолжит подготовку к первому официальному матчу 2020 года против "Колоса", который состоится 23 февраля.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
Команда №1

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