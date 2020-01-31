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Александрия отправилась на свой второй турецкий сбор
Команда Шарана в Турции проведет 6 спаррингов
В пятницу 31 января "Александрия" отправилась на второй турецкий сбор в Турцию. По традиции команда будет базироваться в Белеке.
На этот раз в планах команды запланировано шесть контрольных поединков.
3 февраля — "Кайсар" (Казахстан)
6 февраля — "Левски" (Болгария)
9 февраля — "Кызылжар" (Казахстан)
9 февраля — соперник уточняется
12 февраля — "Динамо" Тбилиси (Грузия)
12 февраля — "Днепр-1" (Украина)
После того как 14 февраля александрийцы возвратятся в Украину, футболисты получат несколько дней выходных, а потом команда продолжит подготовку к первому официальному матчу 2020 года против "Колоса", который состоится 23 февраля.