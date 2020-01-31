Смалийчук: Переход Матвиенко в Арсенал сорвал Палкин

Футбольный агент Олег Смалийчук рассказал, почему защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не перешел в лондонский "Арсенал".

— "Арсенал" действительно обратился ко мне и моему партнеру Артуро с целью приобрести Матвиенко. На наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором "Шахтер" заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

— Что помешало этому трансферу?

— Этот вопрос стоит задать Палкину. Интересно, как он теперь будет смотреть в глаза парню, у которого забрал шанс, возможно, всей его карьеры. Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем — это уже не мои проблемы. В Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты.

Когда закончится период трансферов, у меня будет больше времени и я в деталях расскажу обо всем украинском футбольном бизнесе. Таких примеров, когда Зинченко идет бесплатно, у нас будет еще много. Посмотрите на Transfermarkt, какому агенту принадлежат 90% украинских игроков (11 игроков основной команды "Шахтера" — клиенты компании ProStar Вадима Шаблия — прим.). Ты или подписываешь с ним контракт, или у тебя в клубе все плохо.

А если родители физически не воспринимают этого агента, навязанного менеджментом клуба, единственный вариант — бежать оттуда. Ты или подписываешь, с кем тебе говорят, или борешься с системой и сидишь на скамейке.

Нам уже давно нужно пройти очищение, если мы хотим конкурировать в Европе, а не получать по 5-6 голов в одном матче. Поэтому некоторым отечественным "менеджерам" я советовал бы уже понемногу запасаться вазелином и постоянно носить его с собой. Поскольку в любое время могут вызвать на ковер.