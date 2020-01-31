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Смалийчук: Переход Матвиенко в Арсенал сорвал Палкин

Премьер-лига
(3 голосов)

Агент обвинил функционера в "схематозах"

Смалийчук: Переход Матвиенко в Арсенал сорвал Палкин
Новина українською

Футбольный агент Олег Смалийчук рассказал, почему защитник "Шахтера" Николай Матвиенко не перешел в лондонский "Арсенал".

— "Арсенал" действительно обратился ко мне и моему партнеру Артуро с целью приобрести Матвиенко. На наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором "Шахтер" заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

— Что помешало этому трансферу?

— Этот вопрос стоит задать Палкину. Интересно, как он теперь будет смотреть в глаза парню, у которого забрал шанс, возможно, всей его карьеры. Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем — это уже не мои проблемы. В Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты.

Когда закончится период трансферов, у меня будет больше времени и я в деталях расскажу обо всем украинском футбольном бизнесе. Таких примеров, когда Зинченко идет бесплатно, у нас будет еще много. Посмотрите на Transfermarkt, какому агенту принадлежат 90% украинских игроков (11 игроков основной команды "Шахтера" — клиенты компании ProStar Вадима Шаблия — прим.). Ты или подписываешь с ним контракт, или у тебя в клубе все плохо.

А если родители физически не воспринимают этого агента, навязанного менеджментом клуба, единственный вариант — бежать оттуда. Ты или подписываешь, с кем тебе говорят, или борешься с системой и сидишь на скамейке.

Нам уже давно нужно пройти очищение, если мы хотим конкурировать в Европе, а не получать по 5-6 голов в одном матче. Поэтому некоторым отечественным "менеджерам" я советовал бы уже понемногу запасаться вазелином и постоянно носить его с собой. Поскольку в любое время могут вызвать на ковер.

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В статье: Сергей Палкин Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Олег Смалийчук
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Источник:
football24

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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
31.01.2020 в 22:43
Все адекватные знают, что Палкин - офицер ФСБ России, которого внедрили в Ураину в 2002 году... Его ИСКРЕННЯЯ НЕНАВИСТЬ к Украине и украинскому народу позволила занять ключевой пост в системе шахтьора....
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0
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
31.01.2020 в 22:37
Хотіли б купить,купили б...А після ЧЄ ціни на укр. футболістів підскочать мін.в 2 рази
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
31.01.2020 в 22:13
Тупой подход. ШД с Палкиным хочет, что, ЛЧ выиграть что ли?? Анриал. Как и ЛЕ. Для украинского чемпа и без Матвиенко можно играть. Думается, что Палкин очкует продавать, т.к. через короткое время все разбегуться
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+1
-3
Stops2012 (ua)
31.01.2020 в 22:56
такое впечатление, что Арсенал собирается ЛЧ брать, когда они там были последний раз? не напомните? они сейчас 10 в англии, даже не факт, что в ЛЕ попадут. я двумя руками за переход Матвиенко, но в клуб регулярно играющий в ЛЧ
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
31.01.2020 в 22:08
то що СМ вміє продати спору нема.В Карпатах продали все що ворохалось,і настала повна срака.Далі шурнув на апельсини,а ви робіть що хочете.
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+3
0
SERG DIAGER (Сумы)
31.01.2020 в 21:58
Як же ж ви Карпати довели до такого?
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+2
0
Evgenariys (Чернигов)
31.01.2020 в 21:57
это провал, перед ЧЕ ни Циганкова ни Матвиенко не продали, правду сказал молодым нужно бежать и с ДК и с этого непотребства
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+1
-2

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