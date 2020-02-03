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Вингер Карпат: В первом взятии ворот мне, наверное, немного повезло

Премьер-лига
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Первые его голы - пусть и в товарищеском поединке

Вингер Карпат: В первом взятии ворот мне, наверное, немного повезло
Новина українською

Фланговый полузащитник "зелено-белых" Ростислав Лях прокомментировал победу команды в спарринге с командой "Середь" и свой дубль в воротах соперника.

Игрок утверждает, что очень доволен матчем и победой.

"Мы показали хорошую игру, надеюсь, что тренерскому штабу понравились действия команды и счет на табло. В первом взятии ворот мне, наверное, немного повезло, удалось забить с острого угла. Уже во время второго гола у нас получилось сделать то, что наигрываем на тренировках, - говорит Лях. - Хочу отметить, что получилась очень хорошая комбинация, мы вышли из-под прессинга и выбежали в атаку, которая оказалась голом. Благодарен партнерам за передачу и за поддержку".

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Ростислав вспоминает, что игроков предупреждали - будет трудно играть, потому что "Середь" - силовая команда.

"Было много контактного футбола, о котором нам говорили наши тренеры, но мы были готовы к этому. Считаю, что нам удалось с этим справиться, - убеждает левый вингер "Карпат". - В перерыве Роман Санжар поблагодарил меня за игру, в некоторых моментах он подсказывал мне, что нужно делать.

Это были мои дебютные голы за основную команду, я очень счастлив сейчас. Я работал над этим и хочу дальше стараться, совершенствовать свой уровень и помогать "Карпатам" одерживать победы".

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) спарринг Ростислав Лях
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Источник:
ФК Карпати

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