Новичок Ворсклы рассказал, кому посвятит свой первый гол

Дмитрий Щербак недавно стал игроком полтавского клуба, подписал с ним контракт на 1,5 года. 23-летний футболист успел отличиться 2 голами за команду на сборе в Турции.

Сам Дмитрий уверяет, что в команде его приняли хорошо - со всеми уже начал общаться, понемногу знакомиться.

"Начинал я заниматься футболом в полтавской ДЮСШ имени Горпинко, провел там 10 лет. Всегда мечтал сыграть на стадионе "Ворскла". Когда был маленьким мальчиком, ходил туда смотреть футбол и, конечно, мечтал, что и сам сыграю на этом поле.

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Помочь команде можно - поднять ее в турнирной таблице, наладить игру, чтобы больше болельщиков ходило на стадион. Радовать их игрой, эмоциями, желанием", - перечисляет Щербак.

Сейчас новобранец живет в комнате с вратарем Кириллом Фесюном.

Уверяет, что тренировки Юрия Максимова интересные и достаточно тяжелые, особенно на песке, а футболисты много работают с мячом.

Свой первый гол в официальных встречах Дмитрий обещает посвятить маме.

"Она этого заслуживает - всю жизнь была со мной", - добавил новобранец Ворсклы.