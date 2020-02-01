Премьер-лига
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Щербак стал игроком Ворсклы
Полтавчане подписали нового хавбека
Украинский полузащитник Дмитрий Щербак стал игроком "Ворсклы".
О деталях соглашения не сообщается.
Ранее 23-летний уроженец Полтавы ранее выступал за "Кубань", "Анжи" и "Нижний Новгород".
Щербак играет на позиции "десятки" и правого вингера.
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