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Щербак стал игроком Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане подписали нового хавбека

Щербак стал игроком Ворсклы
Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Щербак стал игроком "Ворсклы".

О деталях соглашения не сообщается.

Ранее 23-летний уроженец Полтавы ранее выступал за "Кубань", "Анжи" и "Нижний Новгород".

Щербак играет на позиции "десятки" и правого вингера.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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