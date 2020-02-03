Алиев: Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, и я прошел этот путь

Сегодня бывшему полузащитнику "Динамо", "Локомотива" и сборной Украины Александру Алиеву исполняется 35 лет. Игрок вспомнил о детских подарках на день рождения, лучшем голе в карьере и мечтах реализоваться как футбольный тренер.

— Александр, такую дату отмечать будете в большой компании?

— Нет, я не люблю громко отмечать свой день рождения. В этом году, как и в прошлом, все будет скромно. Схожу на обед вместе со своими детьми.

— Самый близкий друг уже поздравил с праздником?

— Еще нет, Артем на сборах. Думаю, вечером услышу его. Но и уже было много поздравлений с днем рождения.

— Вы помните, что вам дарили в детстве на день рождения родители?

— Конечно, это были футбольные подарки – мячи, футболки, значки. В Хабаровске футбольные подарки достать было посложнее, а вот, когда мы переехали в Курск, там уже была возможность выбора. Так что мне тоже перепадали подарки, которым я был счастлив в детстве.

— Футболку какого игрока вы мечтали заполучить в детстве?

— В детстве я болел за "Спартак", потому что моим любимым футболистом был Илья Цымбаларь, он играл на той же позиции, на которой и я. Поэтому он был моим кумиром. Футболки с его именем у меня не было, но вот, когда приехал в академию "Спартака", у меня появился его значок, с которым я не расставался. Из европейских футболистов я тогда восхищался и хотелось подрожать игре Зинедина Зидана.

— Ваш день рождения припадает на третье февраля – традиционный месяц для подготовительных сборов. Не обидно было тренироваться в день своего дня рождения?

— Действительно, так повелось с самого детства. И я за много лет привык к тому, что в мой день рождения мы на сборах. С утра аплодисменты от команды, а потом подарок в виде двух тренировок за день. Никогда их не пропускал, поблажек тоже не было. Единственное, что напоминало о дне рождения – торт на командном ужине.

— В вашей карьере было много ярких матчей и ярких голов. Есть мяч, который на первом месте в рейтинге забитых голов?

— Матчей действительного было много. Запомнился дебют в Лиге чемпионов, причем не где-нибудь, а на "Сантьяго-Бернабеу" против "Реала", когда место на поле мне доверил Анатолий Демьяненко. Из голов выделю мяч в ворота "Порту", забитый со штрафного.

— Вам, как уроженцу России, решение играть за Украину далось тяжело?

— Мне тогда было 15 лет, а за сборную России я не играл, поэтому так получилось. Я рад быть частью Украины, рад, что играл за сборную.

— Кто из тренеров в вашей карьере произвел на вас самое благоприятное впечатление?

— Первый мой тренер – этой мой папа, второй мой тренер и папа – это Павел Александрович Яковенко, которому я благодарен и обязан тем, что стал футболистом и прошел этот путь.

— За годы в "Динамо" вас наверняка приглашали поиграть в Европе…

— Да, было много предложений и возможностей. Но я всегда хотел играть только в "Динамо", или в России. Зарубежные клубы так сильно меня не прильщали.

— Вы уже начали тренерскую карьеру. Кто ваш ориентир в тренерском ремесле?

— Читаю сейчас книги про Моуриньо, Гвардиолу. Это специалисты топ-уровня.

— Если бы была возможность, что-то изменили своей карьере?

— Нет, ничего. Я ни о чем не жалею. Это моя жизнь, мое здоровье и я прошел этот путь. Самое главное, чтобы были здоровы и были рядом дети, чтобы все было хорошо у родителей.

— О чем мечтаете в 35 лет?

— Мечты… Сейчас ставлю себе цель пройти тренерские курсы, получить лицензии А и В. Потом отучиться на диплом Pro. Хочется добиться успеха на тренерском поприще.