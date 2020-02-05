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УАФ отклонила апелляцию Динамо по делу о расизме в матче с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Пойдет ли киевский клуб в Лозанну?

УАФ отклонила апелляцию Динамо по делу о расизме в матче с Шахтером
Новина українською

Апелляция "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" была в полном объеме отклонена, сообщает Sport Arena.

Таким образом, решение о наказании киевского клуба осталось в силе – "Динамо" должно заплатить 500 тысяч гривен штрафа и один матч провести без зрителей.

Впрочем, у киевского клуба остается еще возможность оспорить данное решение в CAS.

Напомним, что во время матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0) с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболистов "Шахтера". Очень бурно на это отреагировали два футболиста "горняков" - Тайсон и Дентиньо. Первый сначала показал неприличный жест трибунам, а после выбил туда мяч. После этого арбитр встречи Балакин увел команды с поля, на некоторое время приостановив игру.

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Расистский скандал во время Классического Апелляционный комитет УАФ
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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SSFC (Белозерье)
05.02.2020 в 20:15
Відмова в апеляції це расизм з боку уаф, точніше антисемітизм
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Суржику--бій (Краматорск)
05.02.2020 в 20:42
Дотепно...
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0

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