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Заря минимально одолела Флямуртари

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане сумели обыграть албанского соперника благодаря голу Белоцерковца

Заря минимально одолела Флямуртари
Новина українською

В очередном контрольном поединке "Заря" минимально одолела сопротивление албанского клуба "Флямуртари" (1:0).

Напомним, в предыдущем спарринге подопечные разгромили "Ордабасы" (3:0).

Заря — Флямуртари 1:0

Голы: Белоцерковец, 75

Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунёв, Алефиренко, Белоцерковец.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
09.02.2020 в 16:39
Флямуртарийцы повержены... Звучит как-то фантастически...
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+2
-1
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Hugo64 (PARIS)
09.02.2020 в 16:35
практически резервистам скрипник дал поиграть......
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+1
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 16:51
Ого! Оказывается, у вас есть точка на клавиатуре.
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+1
-3
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Hugo64 (PARIS)
09.02.2020 в 17:18
к чему это ты?
0
0

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