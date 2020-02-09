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Заря минимально одолела Флямуртари
Луганчане сумели обыграть албанского соперника благодаря голу Белоцерковца
В очередном контрольном поединке "Заря" минимально одолела сопротивление албанского клуба "Флямуртари" (1:0).
Напомним, в предыдущем спарринге подопечные разгромили "Ордабасы" (3:0).
Заря — Флямуртари 1:0
Голы: Белоцерковец, 75
Заря: Хмеловский, Каменюка, Вернидуб (Абу Ханна, 60), Поддубный, Иванисеня, Чайковский, Мильченко, Цыганикс, Лунёв, Алефиренко, Белоцерковец.
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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
09.02.2020 в 16:39
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+2
-1
Hugo64 (PARIS)
09.02.2020 в 16:35
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+1
-1
Nelviv`yanyn (На жаль)
09.02.2020 в 16:51
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+1
-3
Hugo64 (PARIS)
09.02.2020 в 17:18
0
0
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