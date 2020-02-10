Будковский: Если второе место недалеко, то почему бы Десне за него не побороться

Нападающий Филипп Будковский, который недавно перешел в "Десну", рассказал об адаптации, а также озвучил цели и задачи команды на сезон.

— Филипп, ты уже освоился в новой команде?

— Вполне. Мы хорошо поработали на первом сборе. Заложили физический фундамент, уделили много времени тактическим занятиям.

— Своей результативностью ты пока не удовлетворен?

— Мы работали под нагрузками, поэтому где-то, возможно, не хватало сил, хладнокровности, соответственно, от этого страдала и реализация. Думаю, на втором сборе, больше игровом, нам удастся все старания привести к общему знаменателю.

— Что требует от тебя главный тренер?

— Повторюсь, это был первый этап подготовки, во время которого мы наигрывали связи, под каждого соперника пробовали разные тактические наработки.

— Оставшиеся матчи "Десны" на первом этапе УПЛ уже анализировал?

— Да. Мы с ребятами иногда разговариваем на эту тему. Понемногу готовим себя. Отдаем себе отчет, что три из четырех матчей у нас с командами из первой шестерки ("Шахтер", "Мариуполь", "Заря"). Открываем весну матчем против чемпиона. Вот здесь как раз очень понадобиться, работа, проведенная на сборах.

— Кого в "Шахтера" считаешь лучшим защитником?

— Не стану кого-то выделять. Там все футболисты квалифицированные и универсальные. Они могут не только хорошо защищаться, но и забивать мячи.

— В борьбе за второе место специалисты в основном отдают предпочтение борьбе между "Динамо" и "Зарей".

— Я не специалист, поэтому могу только сказать, что "Десна" в каждом матче будет играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться.

— "Десна" — в Лиге чемпионов, звучит сенсационно?

— Думаю, да. Но если второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться.