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Динамо в скучном спарринге играет вничью с БАТЭ
Киевляне выглядели уставшими
Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля киевляне сыграли с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ.
Стоит отметить, что в отчетном поединке (по сравнению с недавними спаррингами) киевляне выглядели тяжеловато. То ли от сырости последождевого поля, то ли на фоне накопившейся усталости.
Интересно, что Киев не отошел от своей тактики на сборах и несмотря на усталость, старался активно применять высокий прессинг. Именно после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, последовал заброс на Кендзеру, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич. Случилось это на 34-й минуте матча.
После перерыва и так невысокий темп игр упал окончательно. Киевляне отказались от прессинга, ну а БАТЭ время от времени стал выходить в атаки. Не всегда острые, однако одна из них привела к фолу Шепелева и безукоризненному пенальти от Драгуна.
1:1, и в оставшееся время команды ничего толкового создать не смогли.
Напомним, что завтра (в среду 12 февраля) "Динамо" сыграет с "Тоболом".
Динамо – БАТЭ 1:1
Голы: Вербич (34) – Драгун, (68, пен)
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Вербич, Русин.