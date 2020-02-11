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Динамо в скучном спарринге играет вничью с БАТЭ

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне выглядели уставшими

Динамо в скучном спарринге играет вничью с БАТЭ
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля киевляне сыграли с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ.

Стоит отметить, что в отчетном поединке (по сравнению с недавними спаррингами) киевляне выглядели тяжеловато. То ли от сырости последождевого поля, то ли на фоне накопившейся усталости.

Интересно, что Киев не отошел от своей тактики на сборах и несмотря на усталость, старался активно применять высокий прессинг. Именно после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, последовал заброс на Кендзеру, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич. Случилось это на 34-й минуте матча.

После перерыва и так невысокий темп игр упал окончательно. Киевляне отказались от прессинга, ну а БАТЭ время от времени стал выходить в атаки. Не всегда острые, однако одна из них привела к фолу Шепелева и безукоризненному пенальти от Драгуна.

1:1, и в оставшееся время команды ничего толкового создать не смогли.

Напомним, что завтра (в среду 12 февраля) "Динамо" сыграет с "Тоболом".

Динамо – БАТЭ 1:1

Голы: Вербич (34) – Драгун, (68, пен)

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Вербич, Русин.

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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shat (киев)
11.02.2020 в 18:32
О , Динамо снова в свою дерьмоигру заиграло , не могут разучиться от тупорылой псевда тактики убогих тренеров
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+1
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
11.02.2020 в 18:08
2-3 выхода 1 на 1 борисовцы должны были забивать.
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+1
-1
ascent (Луксор)
11.02.2020 в 18:03
Один из надоедливых дурацких вопросов: а какое место заняло бы Динамо Киев играя в чемпионате Белоруссии?
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
11.02.2020 в 18:04
так і заняло перше,що вони хочуть..
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
11.02.2020 в 18:00
Сидор в першому непогано,в 2-у таймі почав обрізати(і нам після цього і забили),випустив Андрієвського а той ноль,,,так краще б вернув Сидора.Сподобався Дуелунд,має бути з нього "люди",а так перебігали але не переграли,результат закономірний
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+1
0

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