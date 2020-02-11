Динамо в скучном спарринге играет вничью с БАТЭ

Киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг на втором турецком сборе. Во вторник 11 февраля киевляне сыграли с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ.

Стоит отметить, что в отчетном поединке (по сравнению с недавними спаррингами) киевляне выглядели тяжеловато. То ли от сырости последождевого поля, то ли на фоне накопившейся усталости.

Интересно, что Киев не отошел от своей тактики на сборах и несмотря на усталость, старался активно применять высокий прессинг. Именно после прессинга недалеко от чужой штрафной "Динамо" отобрало мяч, последовал заброс на Кендзеру, прострел которого с правого фланга замкнул Вербич. Случилось это на 34-й минуте матча.

После перерыва и так невысокий темп игр упал окончательно. Киевляне отказались от прессинга, ну а БАТЭ время от времени стал выходить в атаки. Не всегда острые, однако одна из них привела к фолу Шепелева и безукоризненному пенальти от Драгуна.

1:1, и в оставшееся время команды ничего толкового создать не смогли.

Напомним, что завтра (в среду 12 февраля) "Динамо" сыграет с "Тоболом".

Динамо – БАТЭ 1:1

Голы: Вербич (34) – Драгун, (68, пен)

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Вербич, Русин.