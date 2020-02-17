Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок ФК Львов рассказал о позициях на поле, которые ему предлагает Меликян
До перехода знал тренера и двух игроков
Одним из новичков "сине-золотых львов" зимой 2020 стал Никита Ходаковский.
Футболист утверждает, что адаптация прошла нормально, ведь многих ребят знал знал до этого.
С Игорем Гончаром играл в "Горняк-Спорте", с Антоном Братковым пересекались в "Звезде".
Знакомый Никита и с коучем:
"Те требования, которые Егише Меликян ставил перед игроками в каменской "Стали", я знаю. И стараюсь следовать им".
Тренер видит Ходаковского на нескольких позициях.
Прежде всего вингер, крайний полузащитник. По ситуации могу сыграть и крайнего защитника, и в центре поля. Я готов к конкуренции в команде.