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Игрок ФК Львов рассказал о позициях на поле, которые ему предлагает Меликян

Премьер-лига
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До перехода знал тренера и двух игроков

Игрок ФК Львов рассказал о позициях на поле, которые ему предлагает Меликян
Новина українською

Одним из новичков "сине-золотых львов" зимой 2020 стал Никита Ходаковский.

Футболист утверждает, что адаптация прошла нормально, ведь многих ребят знал знал до этого.

С Игорем Гончаром играл в "Горняк-Спорте", с Антоном Братковым пересекались в "Звезде".

Знакомый Никита и с коучем:

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"Те требования, которые Егише Меликян ставил перед игроками в каменской "Стали", я знаю. И стараюсь следовать им".

Тренер видит Ходаковского на нескольких позициях.

Прежде всего вингер, крайний полузащитник. По ситуации могу сыграть и крайнего защитника, и в центре поля. Я готов к конкуренции в команде.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян Никита Ходаковский
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Источник:
ПФК Львів

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