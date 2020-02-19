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Исмаили отреагировал на интерес Арсенала по поводу Матвиенко
Дал свою оценку
Португальские журналисты поинтересовались у Исмаили его мнением по поводу интереса со стороны лондонского "Арсенала" к одноклубнику из "Шахтера", партнеру по обороне - Николаю Матвиенко.
"Матвиенко - очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически и технически.
У него есть все, чтобы играть в топ-чемпионатах", - сказал Исмаили изданию Record.
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