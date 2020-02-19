Исмаили отреагировал на интерес Арсенала по поводу Матвиенко

Португальские журналисты поинтересовались у Исмаили его мнением по поводу интереса со стороны лондонского "Арсенала" к одноклубнику из "Шахтера", партнеру по обороне - Николаю Матвиенко.

"Матвиенко - очень талантливый молодой игрок, очень сильный физически и технически. У него есть все, чтобы играть в топ-чемпионатах", - сказал Исмаили изданию Record.