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Михайленко о своем новом помощнике: Человек, который работал с Сарри, точно что-то знает

Премьер-лига
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Пополнение в тренерском штабе днепрян

Михайленко о своем новом помощнике: Человек, который работал с Сарри, точно что-то знает
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Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своем новом помощнике – итальянском специалисте Луиджи Ночентини.

"Нам нужен был аналитик, ведь надо было по-другому посмотреть на свою работу. Да и просто, это даже полезно для расширения кругозора, ведь человек, который работал с Сарри, точно что-то знает (улыбается). Так что нам интересно и мы очень рады, что он согласился к нам приехать.

Он уже с нами дней десять, и с первого же дня принялся за работу", - сказал Михайленко.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
СК Днепр-1

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