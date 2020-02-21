Михайленко о своем новом помощнике: Человек, который работал с Сарри, точно что-то знает

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своем новом помощнике – итальянском специалисте Луиджи Ночентини.

"Нам нужен был аналитик, ведь надо было по-другому посмотреть на свою работу. Да и просто, это даже полезно для расширения кругозора, ведь человек, который работал с Сарри, точно что-то знает (улыбается). Так что нам интересно и мы очень рады, что он согласился к нам приехать.

Он уже с нами дней десять, и с первого же дня принялся за работу", - сказал Михайленко.