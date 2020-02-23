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Эксперт: Гол Матара? Определить то, находился ли форвард за линией мяча, могла только система VAR

Премьер-лига
(2 голосов)

Карпаты - Днепр-1 1:1. Судейский анализ матча

Эксперт: Гол Матара? Определить то, находился ли форвард за линией мяча, могла только система VAR
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Карпаты" - "Днепр-1" был непростым для арбитра, однако Дмитрий Кутаков, по доброй традиции этого тура, справился с задачей. Объясняет эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- В этом матче, как и накануне в игре между "Мариуполем" и "Зарей", чувствовалось напряжение. Было много желтых карточек, но вынесение каждой – оправдано. Игроки "Карпат" получили пять предупреждений, игроки "Днепра-1" – три. Две желтых карточки хозяев превратились в красную. Такие санкции – это следствие грязной, агрессивной игры и недисциплинированного поведения, - отмечает эксперт.

- Кутаков разобрался в двух эпизодах, которые демонстрировали претензии на одиннадцатиметровые ударі. На 22-й минуте Дубинчак ворвался в штрафную площадку, Адамюк пытался сыграть в мяч, но не сыграл и не трогал оппонента. Дубинчак завалился на газон и справедливо получил предупреждение за симуляцию. Как и Коркишко в конце поединка.

Надо упомянуть и о моменте на 24-й минуте, когда Матар после подачи с фланга от Пасича сыграл на опережение и открыл счет в матче. Вопрос – не находился ли Матар в положении "вне игры? Ассистент Приступа его не зафиксировал, мы тоже не можем утверждать, что гол забит с нарушением правил. Ведь определить то, находился ли Матар за линией мяча, могла только система VAR. Поэтому судейская бригада приняла решение, Поэтому судейская бригада приняла решение, с которым можно не соглашаться, можно апеллировать, но для этого нужны факты. А их в связи с отсутствием на матче VAR быть не могло, - сказал Мирослав Ступар.

Добавим, что "Карпаты" и "Днепр-1" сыграли вничью 1:1.

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В статье: Мирослав Ступар Карпаты (Львов) СК Днепр-1
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