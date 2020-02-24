Премьер-лига
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Нападающий Ворсклы: Хорошо выглядели в игре с Динамо
Когда поражение - в достойной борьбе
Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач отметил работу своей команды на сборе в Турции и ее последствия в игре с киевским "Динамо".
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На сборе мы хорошо подготовились и очень хорошо выглядели в матче.
Это чувствовалось. Команда играла друг за друга, нам удавались хорошие атаки и были моменты, чтобы забивать голы.
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Источник:Профутбол
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