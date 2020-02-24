Нападающий Ворсклы: Хорошо выглядели в игре с Динамо

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач отметил работу своей команды на сборе в Турции и ее последствия в игре с киевским "Динамо".

На сборе мы хорошо подготовились и очень хорошо выглядели в матче.

Это чувствовалось. Команда играла друг за друга, нам удавались хорошие атаки и были моменты, чтобы забивать голы.