Игорь Наконечный: Лобановский обо мне говорил: "Пока двоих не обыграет, пас не отдаст"

Украинские болельщики со стажем хорошо помнят игру техничного полузащитника Игоря Наконечного, который на протяжении многих лет защищал цвета команд Киева, Одессы и Запорожья. В его карьере футболиста было и выступление в Исландии, где он стал первым украинским легионером. Наиболее же витиеватой и насыщенной оказалась тренерская работа Наконечного, на которой он встретил свое 60-летие. В первой части большого интервью Игорь Анатольевич вспоминает начало и пик своей игровой карьеры, который прошел в Одессе и Запорожье.

- О чем больше вспоминаете в юбилей - о выступлениях в роли игрока или тренерской карьере? - первым делом интересуюсь у именинника.

- Больше, конечно же, о карьере футболиста. Вспоминается все - от юношеских соревнований до конца активных выступлений на профессиональном уровне. Было много чего - как хорошего, так и неприятного. В частности, травмы, которые были и в юношеском возрасте, и в зрелом, когда было уже за тридцать. Остальной период карьеры, к счастью, прошел без серьезных повреждений.

- Если бы предоставилась возможность вернуть время вспять, свою жизнь снова связали бы с футболом?

- Конечно. Я бы ничего не менял.

- Не возникало ли чувства, что в карьере игрока вы себя реализовали не "на все сто"?

- Возникало. Все могло бы быть и получше. Думаю, что в первую очередь это связано с характером человека и его жизненными принципами. Если он по своей натуре скромный, то ему все дается тяжелее - как в жизни, так и в футболе. Мне было непросто пробиваться, поэтому приходилось больше рассчитывать на технические и физические качества. Другие же брали пробивным характером и даже наглостью. Я знаю многих футболистов, которые обладая меньшими техническими и физическими возможностями, имели довольно успешную футбольную карьеру.

В ОДНОЙ КОМПАНИИ С САБО И МУНТЯНОМ

- Делая первые шаги в футболе в Киеве, наверняка мечтали играть в "Динамо"?

- Разумеется. И был период, когда на завершающем этапе учебы в Киевском спортинтернате меня пригласили в "Динамо". Но увы, у меня была тяжелая травма - перелом двух костей голени. На этом все с динамовской карьерой и завершилось. Долго восстанавливался, а потом попал в киевский СКА.

- Как оказались в армейском клубе?

- Я играл за институтские команды, где меня заметили и пригласили. В ту пору армейской командой руководил молодой еще Йожеф Сабо, который начинал тренерскую карьеру всего годом ранее в ворошиловградской "Заре". В СКА я попал вместе с Виктором Догадайло, так как по регламенту полагалось, чтобы в составе играло два футболиста 18-летнего возраста.

- Судя по тому, что в СКА вы провели пять сезонов, в команде вы пришлись ко двору.

- Что и говорить, школу второй лиги я прошел хорошую. Помню, в 1978-м в кубковом розыгрыше играли с представителем высшей лиги ташкентским "Пахтакором", который спустя чуть больше года разбился в авиакатастрофе. Для меня это был дебют на столь высоком уровне. Надо сказать, что вторая лига союзного футбола, где в шестой зоне выступали украинские команды, была очень сильной. В каждой из них играло большое количество известных футболистов, умевших зарекомендовать себя с лучшей стороны. В СКА тогда тоже квалифицированных игроков хватало - Пинчук, Насташевский, Юрецкий, Семенов…

- За армейцев в начале 80-х играл также и любимец киевской публики Владимир Мунтян.

- В СКА он попал спустя несколько лет после автокатастрофы, из-за которой пропустил большой период своей карьеры. Сначала он играл, а затем, когда мы повысились в классе, стал старшим тренером.

- У этого опытного мастера многое переняли?

- Мне всегда импонировала манеры игры Мунтяна, он был техничным футболистом. В ту пору, когда он играл за "Динамо", я регулярно ходил на домашние матчи с его участием.

- О попадании на карандаш к динамовским селекционерам фамилии Наконечного ничего не слышали?

- Помню, когда поздней осенью 1980-го СКА играл переходные матчи за право выступать в первой лиге с гродненским "Химиком" и барнаульским "Динамо", то представители киевского клуба посещали наш стадион. Даже сам Лобановский приходил. Но в тот период я динамовцам не подошел. Мне потом говорили, что Валерий Васильевич пояснил это так: "Пока он одного за другим двух игроков не обведет - пас не отдаст"

ОБЩИЙ ЯЗЫК С ВИКТОРОМ ПРОКОПЕНКО

- После того, как киевские армейцы завоевали путевку в первую лигу чемпионата СССР за два сезона выступлений на этом уровне вы стали получать приглашения из команд выше рангом. Было из чего выбирать?

- Меня звали к себе московский "Спартак", харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец".

- Что предопределило выбор в пользу "моряков"?

- Опять же - мой характер. Не знаю почему, но остановил свой выбор на Одессе. Как на более подходящем для меня варианте, наверное. За мной приехал Семен Альтман, после разговора с которым предложение "Черноморца" показалось мне более убедительным (смеется). Хотя он был не единственным из тех, кто пытался повлиять на смену команды.

1984-й. Наконечный сидит четвертый слева, рядом с Белановым

- Стать своим в ту пору в "Черноморце" было непросто, не так ли?

- Я это прочувствовал. Надеялся, что буду сразу играть в основном составе, но все вышло не так. Поначалу мне отдавали предпочтение, но потом получилось так, что в первом круге сезона-1983 я больше выходил на замену. В высшей лиге были свои нюансы. Во-первых, на этом уровне все происходило быстрее, а во-вторых, много действий до штрафной площадки удавались лучше, чем в непосредственной близости от нее. Все это нужно было учитывать. Ведь раньше, играя во второй и первой лигах, о специфике работы в высшей я имел смутное представление. В первую очередь, это касалось действий опорного полузащитника во время игры в обороне. Не совсем правильно я ее понимал. Тогда в "Черноморце" было много футболистов, способных сыграть на этой позиции - Плоскина, Лещук, Поконин, Шаломай. Вот и получилось, что больше выходить в стартовом составе стал во втором круге. Да и то - не на одной и той же позиции. Играть приходилось и крайнего защитника, и крайнего полузащитника. Лишь где-то через год или чуть позже я стал действовать на месте центрального полузащитника.

- С молодым в ту пору тренером Виктором Прокопенко общий язык быстро удалось найти?

- Виктор Евгеньевич такой человек, что он со всеми мог найти общий язык. Если он видел, что человек отдается на футбольном поле, то со всеми разговаривал, обсуждал какие-то моменты. По жизни это был очень умный человек, который умел анализировать, делать выводы. К тому же, у него были хорошие помощники. Благодаря всему этому в комплексе Прокопенко и достиг высоких результатов в тренерской карьере.

ОЧКО, ЦЕНОЮ В БРОНЗУ

- Сезон 1984 года болельщики "Черноморца" вспоминают с грустью - всего одного очка не хватило для бронзы…

- Да, помню этот сезон очень хорошо… Очень хорошо…

- Что больше вспоминается - восьмиматчевая беспроигрышная серия, длившаяся до самого последнего тура чемпионата, или летний поединок с "Днепром" на выезде?

- Тот самый, где у нас отняли одно очко? Как же - помню. Вот видите, какие в нашем футболе были судьи! Таких сейчас нет (смеется). Арбитр мог предсказать полет мяча и успеть дать финальный свисток до того, как тот влетит в сетку! Мы потеряли одно очко в том матче, а "Днепр" одно приобрел. Засчитай рефери тот мяч Соколовского со штрафного - и именно "Черноморец", а не "Днепр" финишировал бы на третьем месте.

- Тумаков после игры судье в сердцах не надавали?

- Помню, что были какие-то крики, а после финального свистка многие наши побежали на поле. Но что толку? Игра закончена, счет зафиксирован - что тут еще разбирать?

- После того случая Юрий Сергиенко матчи с участием "Черноморца" не судил три года…

- Насчет судейства наших игр не помню. А вот его фамилию на всю жизнь хорошо запомнил - Сергиенко. Если не ошибаюсь, из Харькова.

ДРАКИ НА БАЗЕ, БРОЖЕНИЕ И ШАТАНИЕ

- Чем объясните такой парадокс: годом позже в союзном чемпионате "моряки" боролись за выживание в переходных играх, а в Кубке УЕФА на равных сражались с "Вердером" и "Реалом".

Состав у нас тогда был неплохой. Однако получилось так, что два года кряду "Черноморец" оказывался в зоне "вылета". И если в 1985-м удалось сохранить прописку в элите в переходном турнире в Москве, то на следующий год мы ее утратили. Причиной тому стали брожения в команде - имела место конфликтная ситуация между ребятами. Видимо, Виктор Евгеньевич упустил какую-то нить, в результате чего и пошло шатание. Вы наверняка помните все разборки, связанные с этим - в частности, встречу с болельщиками на стадионе. Кое-кто из игроков, похоже, подумал, что после успешного сезона-1984 он уже много значит, особенно учитывая приглашения в серьезные команды. Один из футболистов на нашей базе дрался каждый день, причем со всеми, невзирая на лица. То со Щербаковым, то с Плоскиной, то еще с кем-то сойдется. Всех уже и не вспомню. Легче было бы назвать, с кем он не подрался (улыбается). На поле во время игры он тоже был чересчур заводным. Если терял контроль над собой, то уже не соображал, что делает. Парня просто "перемыкало". А ведь в какой бы ты ни был ситуации, никогда нельзя терять голову. Вот и получилось, что пока выясняли, кто прав, а кто виноват, "Черноморец" "вылетел".

- После ухода из команды Виктора Прокопенко и последовавшего затем расставания с высшей лигой по итогам сезона-1986 не возникало желания продолжить карьеру в каком-нибудь другом элитном клубе?

- На тот период я даже и не думал об этом. Все хотели вернуться в высшую лигу - именно так вопрос тогда стоял! Никто никуда не хотел уходить. Все понимали, что необходимо отвоевать прописку в элите. В межсезонье под руководством нового старшего тренера Анатолия Полосина была проведена серьезная подготовительная работа, которая позволила пройти весь сезон, словно на одном дыхании. В первой лиге мы никому не давали шанса: с самого начала чемпионата и до последнего тура все время шли на первом месте, выполнив поставленную задачу.

ФЕНОМЕН ПОЛОСИНА И НАСТОЙЧИВОСТЬ НАДЕИНА

- Что скажете о феномене Полосина, который был известным специалистом по повышении команд в классе? До "Черноморца" он четырежды выводил команды в более высокие лиги, а после такого же результата в Одессе сделал это дважды.

- Помню, что разговоры о способностях этого специалиста в футбольных кругах уже тогда ходили. Сейчас таких тренеров называют "кризисный менеджер". Основным критерием в работе Полосина была физическая подготовка. В 1987-м мы "загоняли" все команды. Хотя дело не только в одной "физике" - у нас ведь еще и состав был хороший. Без квалифицированных игроков и каких-то тактических наработок тренера ничего не получилось бы.

- В 1989-м в "Черноморец" из волгоградского "Ротора" вернулся Виктор Прокопенко, однако в разгар сезона вы покинули команду. Почему?

- Мне было уже 29 лет, и я не всегда попадал в основной состав. К тому же, играл на разных позициях - вплоть до центрального защитника. Понял, что пора уходить еще и потому, что в наш клуб стали приглашаться молодые футболисты. Поэтому когда меня начали звать в запорожский "Металлург", через какое-то время решился на переход. Я видел, что в Запорожье подобралась команда с амбициями, с хорошими тренерами и квалифицированными игроками. И что самое главное, у нее была конкретная задача - выход в высшую лигу.

- Кто вас пригласил в "Металлург"?

- Главный тренер Игорь Надеин. Он за мной приехал в Одессу и забрал. До этого его попытки были неудачными, так как поначалу к приглашению из "Металлурга" я отнесся скептически. Ну а потом понял, что в команду с конкретными задачами все же стоит пойти. И не жалею об этом. Ушел вовремя.

- Как оцениваете тот период карьеры?

- Годы, проведенные мною в Запорожье, в игровом плане прошли насыщенно. Перейдя в "Металлург" в середине сезона 1989 года, второй круг в первой лиге я отыграл полностью. Помню, дебют в составе запорожской команды пришелся на выездной поединок с московским ЦСКА, который тогда лидировал в чемпионате и рвался в высшую лигу. Мы обыграли армейцев 3:1, показав свои возможности. В том сезоне "Металлург" занял седьмое место, а спустя год, в 1990-м, завоевал право повыситься в ранге. Последний год существования чемпионата СССР мы провели в высшей лиге, где выглядели вполне достойно.

КАК "МЕТАЛЛУРГ" ГРАНДОВ "ПЛАВИЛ"

- В год дебюта "Металлурга" в высшей лиге было немало заслуженных побед. Одну из них - над московским "Спартаком" в Запорожье вспоминают до сих пор…

Такие игры не забываются. Несмотря на март, играть пришлось в промозглую зимнюю погоду. После первого тайма "Металлург" проигрывал 0:1, однако во втором мне удалось сравнять счет, а на последней минуте матча Волгин забил победный мяч. Это был первый поединок запорожской команды в высшей лиге, и выигрыш у столь серьезного соперника стал для нас особенным. В том сезоне, кстати, в Запорожье мы обыграли еще одного гранда - киевское "Динамо". С тем же счетом 2:1.

- Многие связывают успехи "Металлурга" с известной фигурой - начальником команды Геннадием Жиздиком.

- И это неудивительно. До этого он работал в Днепропетровске, в паре со страшим тренером Владимиром Емцем. Под их руководством "Днепр" впервые в истории стал чемпионом СССР. А еще раньше этот же дуэт продуктивно трудился в Никополе, где "Колос" успешно играл сначала во второй, а затем и в первой лиге. Уже тогда участвовавшая в Кубке СССР сельская команда добивалась сенсационных результатов, обыгрывая соперников выше рангом. Помнится, в 1978 году выступавший во второй лиге "Колос" сыграл вничью в Никополе с блиставшим в ту пору тбилисским "Динамо" - 1:1. Я хорошо запомнил состав никопольчан того сезона. В нем было немало квалифицированных исполнителей - в частности, Найда, Журавлев, Дорошенко, Прилепский. Позже в "Колосе" играли такие мастера, как Самохин, Дамин, Фейдман, Нечаев, Надеин, Погорелов… По фамилиям - вся высшая лига! Понятное дело, что и в запорожский "Металлург", где материальные условия были весьма солидными, Геннадий Жиздик приглашал опытных ребят. Состав был весьма приличный: вратари Сивуха и Моисеев, полевые игроки Башкиров, Волгин, Пучков, Сторчак, Таран, Гуйганов, Заец, более молодые Дудник, Вернидуб, Скрипник…

Вторую часть интервью читайте завтра