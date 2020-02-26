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Хобленко: Готов на 100%, жду дебюта за Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард может дебютировать в матче с Динамо

Хобленко: Готов на 100%, жду дебюта за Днепр-1
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Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко поделился своими ожиданиями от пятничного матча 20-го тура УПЛ с "Динамо".

- Алексей, ты пропустил первую игру команды в новом году через старую дисквалификации. Теперь уже полностью готов помочь новому клубу?

- Да, жду свой дебют в новой команде. Полностью готов к игре. Сейчас полный сил, так что все хорошо.

- На сборах ты пропустил несколько дней из-за болезни. Как себя сейчас чувствуешь?

- Сейчас чувствую себя абсолютно нормально, поэтому готов к игре на все сто процентов.

- Какие ожидания от игры с "Динамо"?

- Ожидаем положительного результата, даже в игре с таким соперником, как "Динамо".

- Как оцените сейчас силу СК "Днепр-1"?

- У нас хорошая команда, все еще впереди. Для нас вторая часть чемпионата только начинается, так что все покажет время.

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В статье: Алексей Хобленко Динамо (Киев) СК Днепр-1
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