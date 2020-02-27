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Луческу: Мхитарян - самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча Михайлович выделил армянина

Луческу: Мхитарян - самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал
Новина українською

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о лучших игроках, с которыми ему доводилось работать.

"Мхитарян - самый сильный игрок, которого я когда-либо тренировал. Да, были Виллиан, Дуглас Коста, Фернардиньо, но Генрих особенный, очень умный игрок. Когда он получает свободное пространство, его не остановить.

Его идеальная роль? Атакующий полузащитник. Сначала он играл 8-ку, но потом я поставил его выше и Генрих забил 25 голов. Он финишер, ему нужны открытые пространства. Он может стать одним из лучших в Серии А, жаль, что ему мешают травмы", - цитирует Луческу TMW.

Напомним, что с Мхитаряном Лучесу работал в "Шахтере" с 2010 по 2013 год.

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В статье: Мирча Луческу Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (3)
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Toni (Львiв)
27.02.2020 в 21:39
Астанавітєсь, не доводьте Тайсона до зневоднення.
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+3
0
v.grischuk (Винница)
27.02.2020 в 21:50
))))
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0
0
oda1979 (Запорожье)
27.02.2020 в 21:36
Акакже кормилец селезньйов?
Ответить
0
0

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