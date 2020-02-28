Львов - Александрия. Анонс и прогноз на игру УПЛ

Команда Эгише Меликяна после двух побед в чемпионате кряду и семи очков из девяти возможных в трех последних турах вновь может заявлять о претензиях на первую шестерку. Календарь, правда, не из простых - после "Александрии" выезд в Запорожье к "Заре", а затем дерби с "Карпатами". Задачей команды Владимира Шарана была победа над "Колосом" в прошлом туре, но "Александрия" умудрилась дома проиграть, пропустив решающий гол в компенсированное время. Это помешало продолжить погоню за "Зарей", которая оторвалась уже на четыре очка. После матча с "горожанами" команда снова сыграет во Львове, в этот раз с "Карпатами", а вот заканчивать первый этап чемпионата предстоит домашним матчем с "Динамо".

Favbet лига, 20-й тур (первый этап)

Стадион: "Украина"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

Львов 14:00 Александрия

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Львовяне удачно начали вторую часть чемпионата, обыграв на выезде "Олимпик" (1:0). Победу над прямым конкурентом принес точный удар Ярослава Богунова, который вышел на замену по ходу второго тайма. В двух последних встречах на выезде, таким образом, "Львов" не пропускал, что позволило набрать четыре очка.

Сразу три новичка дебютировали в составе "Львова" в прошлом туре. Голкипер Герман Пенков "на ноль" отстоял против бывшего клуба, за "Олимпик" осенью выступал и Егор Клименчук, который вышел на замену в концовке. Сменил он, кстати, еще одного зимнего новичка, французского легионера Жоэля Бопесу.

Ориентировочный состав Львова (4-1-4-1): Пенков - Гончар, Борзенко, Братков, Татарков - Примак - Богунов, Бопесу, Сабино, Альваро - Ренанн.

"Александрия" обязана была переигрывать "Колос" дома, учитывая максимальные задачи команды, но вместо этого даже одного очка набрать не смогла. Кроме того, возобновление сезона оказалось для "аграриев" неполноценным по причинам старых трансферных грехов. Благо, к 20-му туру все юридические нюансы удалось уладить и трансферный бан был с команды снят.

Алексей Довгий пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Зато смогут сыграть все три новичка (Гордиенко, Вантух, Мишенко), которых накануне все же удалось дозаявить. Также вернутся после дисквалификации Валерий Лучкевич и Денис Мирошниченко.

Ориентировочный состав Александрии (4-4-1-1): Панькив - Лучкевич, Бабогло, Дубра, Мирошниченко - Задерака, Гречишкин, Запорожан, Третьяков - Банада - Ситало.

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Цифры и факты

"Александрия" вторая команда Премьер-лиги по выступлениям на своем поле после "Шахтера". В десяти играх было добыто семь побед при трех поражениях.

В четырех из пяти последних матчах на выезде в рамках чемпионата подопечные Шарана не смогли забить.

"Львов" в родном городе только в шестом матче чемпионата с начала сезона сумел отличиться забитым мячом. Отрадно, что при Меликяне статистика была оперативно улучшена (пять голов в трех поединках).

Команды играли между собой не только в УПЛ, но и в первой лиге сезона 2010/2011. Тогда обе встречи принесли победу "Александрии" (3:0 дома и 1:0 на выезде). В Премьер-лиге на данный момент наблюдается практически паритет (+2=1-2, 7-6 в пользу "Александрии").

Прогноз

Не думаем, что командам будет легко созидать, но все же небольшое преимущество отдадим гостям. Вернувшиеся крайние защитники основы должны помочь "Александрии" приблизиться к первой весенней победе.

Ставка: "Александрия" не проиграет + тотал меньше (2,5) за 2.08